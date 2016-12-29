В Москве насчитали 870 гостиниц

В Москве завершилась классификация гостиниц и хостелов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего в столице насчитали 870 объектов размещения, в которых располагаются 58,1 тысяча номеров. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Выяснилось, что в столице работает 27 пятизвездочных отелей, 74 — четырехзвездочных, 184 — трехзвездочных, 98 — двухзвездочных и 40 — однозвездочных. Еще 447 гостиницы, в том числе 230 хостелов, прошли классификацию, однако остались без звезд.

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«Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это "серые" хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года», — отметили в пресс-службе департамента спорта и туризма города Москвы.

Отели и хостелы, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги.

Отмечается, что в следующем году процесс классификации продолжится, однако участвовать в нем смогут лишь строящиеся или новые отели. Ожидается, что их будет около 50.

За последние несколько месяцев в столице были закрыты 30 хостелов, которые находятся в жилых домах. Все они не прошли проверку властей.

Согласно собственному исследованию «Ленты.ру», в Москве располагаются три из 15 лучших хостелов России. Речь идет о Bear Hostel на Арбатской, Netizen и «Хостел 77».