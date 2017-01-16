Хостел в Италии предложит постояльцам самим устанавливать цену проживания

Итальянский хостел Parco Monte Barro разрешит туристам платить за проживание столько, сколько они сочтут нужным. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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Расположенное в коммуне Гальбьяте на севере страны заведение введет такую систему оплаты в феврале. Путешественника во время заселения уведомят от стоимости размещения, а он после этого сможет выбрать, сколько отдать денег. Бесплатно пожить в хостеле не получится, заплатить некую сумму за услуги все же придется. Ее размер не уточняется.

При этом постоялец должен будет подробно объяснить, почему он принял то или иное решение об оплате. Как пояснили в администрации хостела, им будет любопытно узнать, как клиенты оценят их работу. Представители Parco Monte Barro также заявили, что надеются на справедливую оценку со стороны туристов.

Parco Monte Barro открылся в сентябре 2013 года. В настоящее время он располагает 48 спальными местами. Тарифы на проживание колеблются от 12 до 30 евро с человека.