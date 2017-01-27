Определены десять популярных у иностранцев российских курортов на лето

Сочи возглавил десятку самых популярных среди иностранцев российских курортов на лето 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 27 января.

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Второе место досталось поселку Хужир в Иркутской области, расположенному на байкальском острове Ольхон. Замкнула тройку Анапа. Четвертое место занял Севастополь, пятое — Геленджик.

Во вторую половину рейтинга в порядке убывания вошли крымские населенные пункты Ялта, Алушта, Феодосия, а также Листвянка на Байкале и Пятигорск (Ставропольский край).

Список был составлен на основании информации о бронировании отелей для проживания в период с 1 мая по 31 августа 2017 года.

По данным RoomGuru.ru, Сочи также оказался самым популярным у зарубежных гостей российским курортом в 2016 году. Кроме того, в тройку лидеров вошли Хужир и Анапа.

