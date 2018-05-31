«Победа» предложила рекордно низкие цены на билеты

Средняя стоимость авиабилетов с вылетом в течение июня — августа 2018 года выросла на 15 процентов, самые дешевые тарифы предлагает лоукостер «Победа». Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.

По данным сервиса, средняя цена приобретенных пассажирами билетов на всех направлениях с вылетом из городов России составила 20 313 рублей, что на 15 процентов больше аналогичного периода 2017 года. Перелеты внутри страны при этом подорожали на 14 процентов, международные — на 24 процента.

«Подорожание авиабилетов объясняется комплексом факторов, ключевые из которых — изменение валютных курсов и увеличение стоимости авиационного топлива. На этом фоне привыкшие путешествовать россияне ищут возможность оптимизировать расходы на поездки. Одним из способов сделать это становится использование лоукостеров и классических авиакомпаний, предлагающих доступные тарифы. В случае с «Победой» в этом году мы видим интересную особенность. География поездок её пассажиров фактически шире маршрутной сети авиакомпании», — отметил руководитель авиа направления OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Самую низкую стоимость предлагает «Победа» — тарифы на 40 процентов ниже, чем у других российских перевозчиков. Средняя стоимость билетов лоукостера на лето составляет 12 320 рублей. Второе место среди авиакомпаний заняла Utair, третье — «Азимут». По итогам 2017 года и I квартала 2018 года «Победа» также была признана продавцами авиабилетов ценовым лидером рынка.