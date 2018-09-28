«Победа» перевезла 5 миллионов пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года. Об этом говорится в сообщении лоукостера.

«Юбилейным» пассажиром стала Полина Казаева. Она вылетела из московского аэропорта Внуково в аэропорт Бегишево (город Набережные Челны) рейсом DP441 28 сентября. Таким образом, впервые за всю историю полетов «Победа» обслужила 5 миллионов пассажиров до истечения года. Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 миллионов человек — на 50 процентов больше прошлогоднего показателя.

«Сегодня мы встречаем 5-миллионного пассажира авиакомпании «Победа». Это значительный шаг вперед, и надо отдать должное команде «Аэрофлота», руководителям авиакомпании "Победа", аэропорту Внуково и другим аэропортам, с которыми ведется сотрудничество. Хочу сказать, что те результаты, которых вы достигаете, во многом дают возможность двигаться и всей отрасли вперед. Минтранс заинтересован в развитии именно таких эффективных качественных авиакомпаний», — заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

Как отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» - Председатель Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» Виталий Савельев, это событие «ясно свидетельствует: проект низкобюджетного перевозчика состоялся и оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и ее населению». «Авиакомпания "Победа" изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет. На тех маршрутах, где появляется "Победа", тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков. Это — проект не только Аэрофлота, но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой президента Российской Федерации», — отметил Виталий Савельев.

«Я помню, как еще недавно мы отправляли в полет первый рейс. Мы горды тем, что этот проект рождался в аэропорту Внуково и с помощью аэропорта Внуково. В результате получился прекрасный продукт, который позволил многим людям впервые совершить полет на воздушных судах. Компания «Победа» открыла новые маршруты для многих людей, при этом предлагая отличное качество обслуживания и высокую регулярность полетов. Мы горды тем, что работаем вместе с «Победой». Я уверен, что перевозчик продолжит показывать хорошие результаты, откроет еще много новых направлений и мы встретим 10-миллионного пассажира авиакомпании в ближайшие годы», — заявил председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» Виталий Ванцев.

По словам генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, «Победа» — «давно уже не маленькая компания, не стартап, не пилотный проект. «Победа» – крупный и значимый участник не только на российском, но и на международном рынке». «Сегодня мы перевезли клиента под номером 5 000 000. Мы впервые достигли такого показателя в течение года. Выбор наших клиентов – главная оценка нашей работы», — отметил он.

С начала полетов «Победы» в декабре 2014 года услугами лоукостера воспользовались 17,25 миллиона человек. Авиакомпания благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется высочайшей востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов, что представляет собой самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании — повышение мобильности россиян. Только за два первых года полетов более 1 000 000 человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя.

Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и динамичному развитию маршрутной сети, в которой приоритетное значение отводится внутрироссийским направлениям. Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. В течение 2018 года «Победа» предложит 410 тысяч билетов по такой цене. Около 35 процентов карты полетов — уникальные направления.