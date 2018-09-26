Авиакомпания «Победа» опровергала утверждения сенатора Башкина

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» считает странными и необоснованными заявления члена Совета Федерации от Астраханской области Александра Башкина, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания предполагает, что причиной необоснованных обвинений со стороны сенатора могло послужить непонимание разницы между понятием «ручная кладь» и «регистрируемый багаж», а также незнание основ бизнес-модели лоукост-перевозчиков.

«Приводит в недоумение возмущение сенатора платной ручной кладью, которой в "Победе" не существует в принципе», — заявил в этой связи генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. «Заплатить за провоз ручной клади в "Победе" невозможно: все место в салоне самолета предназначено для бесплатной ручной клади каждого клиента рейса. Не менее странным выглядит удивление сенатора закрытию туалетных комнат перед посадкой самолета и использованию двух трапов для быстрой высадки клиентов, высказанные им в мае на своей странице в социальной сети», — сказал он.

Сегодня, 26 сентября, Александр Башкин заявил, что «Победа» якобы взимает плату за ручную кладь. Ранее сенатор был крайне удивлен закрытием туалетных комнат перед посадкой воздушного судна и процессами быстрой высадки клиентов, полностью соответствующими стандартам лидирующих мировых лоукостеров.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», благодаря своей ценовой политике и бизнес-модели пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов, что является самым высоким показателем среди российских регулярных авиакомпаний. За два первых года полетов авиакомпании более 1 миллиона человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя.