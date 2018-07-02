«Аэрофлот» остался лидирующим авиабрендом Европы по версии World Travel Awards

«Аэрофлот» второй год подряд стал победителем в двух номинациях престижной премии World Travel Awards — «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Также в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 30 июня в Афинах, во Дворце Заппейон, одной из крупнейших достопримечательностей столицы Греции.

Награда World TravelAwards в категории «Лидирующий авиационный бренд Европы» была учреждена в прошлом году и сразу же досталась «Аэрофлоту», который и на сей раз не уступил ее. Премия подтверждает позиции российского флагмана как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в классе Бизнес.

Кроме того, «Аэрофлот» получил признание как ведущий игрок на транзите Европа — Азия. В борьбе за звание лучшей европейской авиакомпании на этом трансконтинентальном пути, который считается самым конкурентным в мире, «Аэрофлот» сумел потеснить одного из самых мощных глобальных перевозчиков — British Airways.

«Победа сразу в трех престижных номинациях премииWorld Travel Awards - знаковый результат, подтверждение нашего прочного вхождения в элиту глобальной отрасли, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Мы горды всеми полученными наградами».

При этом, отметил он, перевозчику особенно дорога победа в новой для нее номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». «Транзит Европа – Азия — самый свободный и конкурентный в мире рынок авиаперевозок. Стать чемпионом на нем может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной волей, без поддержки извне.

Дальнейшее развитие этого рынка и впредь останется для Аэрофлота одним из главных драйверов роста. Мы делаем мир более доступным для россиян. А Россию, ее экономический потенциал, культурные ценности и природные красоты — более открытыми и доступными для всего мира», — заявил Виталий Савельев.

Премией World Travel Awards отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

В нынешнем году «Аэрофлот» уже не в первый раз подтверждает свои лидирующие позиции на европейском рынке авиаперевозок. Он второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. На основе их консолидированного мнения крупнейшая российская авиакомпания получила премиюTripAdvisor Travellers’Choice Award в этой, а также еще трех категориях — «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников», «Лучший бизнес-класс в Европе» и «Лучшая авиакомпания России».

Кроме того, в июне американская авиационная ассоциация APEX присудила «Аэрофлоту» свою премию «Выбор пассажиров» в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».

Между тем, отбор лучших авиакомпаний в рамках премииWorld Travel Awards продолжается. Победители европейского этапа выходят в финал голосования, победители которого должны быть объявлены 1 декабря 2018 года в Лиссабоне.

