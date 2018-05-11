Пассажиры назвали «Аэрофлот» лучшей российской авиакомпанией по качеству питания

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал оценки пассажиров, которые они оставляли после перелетов эконом-классом регулярными рейсами российских авиакомпаний и определил лучших перевозчиков по качеству бортового питания. Всего в исследовании были учтены мнения более 15 тысяч пассажиров, совершивших перелеты с начала 2018 года. Каждому из них предлагалось оценить питание на борту по шкале от 1 до 5. Об этом говорится на сайте сервиса.

Первое место рейтинга заняла авиакомпания «Аэрофлот» — ее питание пассажиры оценили в среднем в 4,4 балла. Отметим, что здесь же учтены рейсы перевозчиков «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU. Второе место получила авиакомпания S7 Airlines — 4,1 балла, третье — Red Wings (4 балла).

Примечательно, что в целом пассажиры бортовым питанием российских авиакомпаний остались недовольны. Средняя оценка по всем респондентам составила 3,5 балла, 25 процентов опрошенных оценили предложенную во время полета еду всего в один балл (важно, что пассажирам лоукостеров данный вопрос не задавался). Оценки же лидеров рейтинга находятся на одном уровне с ведущими зарубежными перевозчиками (Air France, Lufthansa, Qatar Airways и др.).

«За последние годы российские авиакомпании существенно сократили расходы на бортовое питание, что стало одним из факторов повышения доступности перелетов», — рассказал руководитель авиа направления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. «Тем не менее, пассажиры по-прежнему трепетно относятся к еде. Судя по разбросу оценок между авиакомпаниями, некоторым из них удается оставить приятные впечатления даже без горячего питания. Зерновой кофе или растворимый, сливки или сухое молоко, майонез или заправка в бутерброде, безликая пластиковая упаковка или брендированный контейнер — все это сказывается на том, как пассажир воспримет предложенное питание», — подчеркнул он.