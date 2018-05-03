Американцы оценили программу лояльности «Аэрофлота»

Программа лояльности «Аэрофлота» стала победительницей американской премии Freddie Awards 2018 сразу в трех номинациях: «Лучшая программа элитного уровня», «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая возможность использования миль». Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Кроме того, она завоевала престижную специальную награду 210 AWARD, которая вручается компаниям за наибольший потенциал развития. Торжественная церемония подведения итогов состоялась 26 апреля 2018 года в Сиэтле (штат Вашингтон).

Победители этого года были выявлены по итогам онлайн голосования в шести категориях трех регионах мира — Северная и Южная Америка, Европа и Африка, а также Ближний Восток, Азия и Океания. В нем приняли участие свыше 4,2 миллиона человек из более чем 230 стран мира. Отдать свой голос за лучшую программу лояльности можно было в период с 15 февраля по 31 марта 2018 года.

Премия Freddie Awards была учреждена в 1988 году редакцией ведущего отраслевого журнала InsideFlyer и на сегодняшний день является одной из самых авторитетных наград в сфере программ лояльности. Ежегодно Freddie Awards определяет лучшие программы лояльности в двух ключевых сферах туристической отрасли — среди авиакомпаний и гостиниц.

«Аэрофлот Бонус» является крупнейшей программой лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает свыше 7,1 миллиона участников. За полеты на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» или авиакомпаний альянса SkyTeam начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы. Такие бонусы можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.