«Аэрофлот» получил премию Skytrax World Airline Awards в двух номинациях

«Аэрофлот» награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Авиакомпания вновь признана лучшей в Восточной Европе, а предлагаемое ею бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») впервые названо лучшим в мире.

Церемония награждения состоялась 17 июля в лондонском отеле The Langham. В большом бальном зале первого гранд-отеля в Европе собрались топ-менеджеры авиаперевозчиков всего мира, которые признаны лучшими по ряду категорий.

«Аэрофлот» уже в седьмой раз в своей истории и шестой год подряд побеждает в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Победа в номинации «Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом» стала для российского перевозчика настоящим прорывом. Ранее это достижение принадлежало авиакомпании SingaporeAirlines, которая в ряде рейтингов фигурирует как лучшая в мире.

Кроме того, с 2016 года российский перевозчик постоянно подтверждает высокий рейтинг «четыре звезды», который присвоило ему агентство Skytrax и по которому российский ведущий перевозчик не уступает практически ни одной другой из лучших авиакомпаний Европы.

«Аэрофлот неуклонно пополняет свою коллекцию "авиационных Оскаров", — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Нынешний набор наград World Airline Awards от агентства Skytrax показывает, что наша авиакомпания стабильно поддерживает качество сервиса на высоком международном уровне». Он также отметил, что «Аэрофлот» уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей —качеству и разнообразию бортового меню. «Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для "Аэрофлота" это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше, еще популярнее, во всех отношениях удобнее для пассажиров, забота о которых — наш высший приоритет», — подчеркнул Виталий Савельев.

Премия World Airline Awards имеет неофициальный статус «авиационного Оскара». С 1999 года она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. На звание лучших в 2018 году претендовали 335 авиакомпаний.

Победители были определены по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. С августа 2017 года по май 2018-го представители более 100 стран приняли участие в онлайн-голосовании.

Приглашение проголосовать получили, в том числе, авиапассажиры — участники предыдущего исследования, количество которых в базе данных составляет примерно 24,5 миллиона. Анкеты были предложены на шести языках — английском, французском, испанском, русском, японском и китайском. При этом наибольший прирост участников опроса дал Китай — 3,5 миллиона дополнительных отзывов.