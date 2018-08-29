Экономика
 
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы→
Последние новости
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Названа лучшая кабачковая икра
Китай решил расширить военное влияние за рубежом
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Российские «умные часы» обошлись без «российских мозгов»
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Путин создал предпенсионный возраст
Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык
В Москве стало рекордно жарко 
Путин счел налог на роскошь разрушительным
Новости партнеров

Виталий Савельев вновь избран гендиректором «Аэрофлота»

Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Савельев

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избрал Виталия Савельева генеральным директором сроком на пять лет. Это решение было принято на заседании совета, которое состоялось 28 августа 2018 года под председательством Михаила Полубояринова, на основании директивы правительства Российской Федерации, говорится в сообщении авиакомпании.

Виталий Савельев возглавил «Аэрофлот» 10 апреля 2009 года. «Аэрофлот» на тот момент был в глобальном плане компанией регионального уровня с пассажиропотоком 8,6 миллиона человек (с учетом двух дочерних компаний 11,1 миллиона человек). В международном рейтинге авиакомпаний «Аэрофлот» вместе с «дочками» занимал 68-ое место.

В 2010 году президент России поставил перед Виталием Савельевым задачу формирования первого в России полноценного авиационного холдинга. Государство передало под управление «Аэрофлота» ряд региональных авиакомпаний. С этих активов началось построение Группы «Аэрофлот». В итоге преобразований в нее вошли вторая на данный момент крупнейшая авиакомпания страны «Россия» (основанная на базе региональной авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга, «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний»), низкобюджетная авиакомпания «Победа» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» (создана на базе авиаперевозчиков «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа»).

В сообщении отмечается, что настоящим прорывом стало создание первого в истории России классического лоукостера — авиакомпании «Победа» в составе группы «Аэрофлот». Благодаря усилиям Виталия Савельева были приняты важные поправки в Воздушный кодекс РФ: введены невозвратные билеты, платный провоз багажа, возможность нанимать пилотов из иностранных государств, введение «черных списков» деструктивных авиапассажиров. Именно эти изменения позволили гармонизировать российское воздушное законодательство и сделали возможным развитие лоукост-перевозок в России.

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» выполнила свой первый рейс 1 декабря 2014 года. Она оказала колоссальное влияние на доступность авиаперелетов для жителей страны: за первые два года ее работы более миллиона человек впервые смогли позволить себе путешествие на самолете. С начала полетов российский лоукостер перевез уже более 15 миллионов человек.

В 2011 году Виталий Савельев представил президенту Российской Федерации Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. Главной задачей стало возвращение в число крупнейших авиакомпаний мира, в элиту мировой гражданской авиации. К 2025 году группа «Аэрофлот» должна была войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов.

Эти цели были выполнены с существенным опережением. Уже в 2017 году «Аэрофлот» официально вошел в глобальный топ-20 и европейский топ-5 (среди традиционных перевозчиков). В 2018 году устойчивые позиции российского авиахолдинга в двадцатке сильнейших подтвердили два ключевых отраслевых издания — Flight Airline Business и Air Transport World.

Пассажиропоток «Аэрофлота» многократно возрос — с 8,6 миллиона человек в 2009 году до 32,8 миллиона человек в 2017 году. С учетом дочерних авиакомпаний, в качестве группы, за прошедший год перевезено 50,1 миллиона человек — рекордный показатель новейшего времени.

Сегодня бренд «Аэрофлота» второй год подряд признается самым узнаваемым среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего международного агентства по оценке брендов Brand Finance. Стоимость бренда «Аэрофлота» стабильно растет и на сегодня составляет 1 миллиард 429 миллиона долларов.

«Аэрофлот» — признанный премиальный перевозчик. Качество его сервиса отмечено рейтингами «четыре звезды» британского агентства Skytrax и «пять звезд» американской ассоциации APEX. «Аэрофлот» является лауреатом самых престижных международных премий: он семь раз признавался «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» по версии Skytrax, дважды — «Любимой иностранной авиакомпанией в Китае» по версии Flyer Award. Ведущий российский перевозчик был назван «Лидирующим авиационным брендом мира» по результатам вручения «туристического Оскара» WorldTravel Awards 2017.

При Виталии Савельеве «Аэрофлот» стал крупнейшим эксплуатантом современной российской авиатехники. В парке компании — 50 самолетов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка еще 50 самолетов данного типа и 50 лайнеров МС-21. Кроме этого «Аэрофлот» рассматривает возможность дополнительного увеличения парка самолетами отечественного производства.

«Аэрофлот» намерен укреплять свои позиции в статусе глобального лидера. Виталий Савельев и менеджмент компании подготовили обновленную Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2023 года, которая будет в ближайшее время представлена президенту России Владимиру Путину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0126 августа

Дурь в кармане

Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
13:23Сегодня

Путин создал предпенсионный возраст

10:5026 августа

В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

12:12Сегодня

Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Экономика13:39Сегодня
Алишер Усманов

Модель для сборки

Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса
08:4825 августа

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

12:10Сегодня

«Аэрофлот» увеличит количество продаваемых по «плоским тарифам» билетов

13:04Сегодня

Путин счел налог на роскошь разрушительным

Экономика07:0315 августа

В тени не стоять

Налоговики вплотную занялись «серыми» грузоперевозками
15:1823 августа

Почта Банк решил поработать с геймерами

13:08Сегодня

В «Кортеже» Путина появится кабриолет

05:10Сегодня

Пенсионный фонд перейдет на блокчейн

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
ЦИК приготовился к референдуму по пенсионной реформе
Правительство отреагировало на предложения Путина по пенсиям
Путин предупредил об использовании пенсионной реформы для саморекламы
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Китай решил расширить военное влияние за рубежом
Террористов в пустыне отрезали от воды
Гроб Маккейна понесет россиянин
Трамп свалил вину на Китай вместо России
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Украина закрыла свое представительство при СНГ
Назван срок разрыва Украиной Договора о дружбе с Россией
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Чернокожего британца не пустили в украинский ресторан
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Алишер УсмановМодель для сборки
Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Путин создал предпенсионный возраст
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Виталий Савельев вновь избран гендиректором «Аэрофлота»
«Аэрофлот» увеличит количество продаваемых по «плоским тарифам» билетов
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
В сети появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета Жданчика
Сбежавшего из России бывшего главу «Трансаэро» обвинили в растрате миллиарда
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
В Китае отказали России в больших кораблях
В Вашингтоне обнаружено взрывное устройство
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира
Макгрегор жестко ответил Мэйуэзеру и послал его семью
Футболист отметился автоголом почти с центра поля
Олимпийский чемпион отказался жить в России
Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Умер актер из «Убойной силы»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста
Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым
Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией
Предложение психолога нарисовать велосипед разозлило женщин
Владимир Соловьев одобрил посадки «сопляков» за репосты
В сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши
Раскрыто значение формы пупка
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Меган Маркл стала примером для масс-маркета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Кореец отведал суши и лишился руки
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Renault сделала для России купеобразный кроссовер
Представлен прототип новой Lada 4x4
Kia частично раскрыла дизайн нового Proceed
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы