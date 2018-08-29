Виталий Савельев вновь избран гендиректором «Аэрофлота»

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избрал Виталия Савельева генеральным директором сроком на пять лет. Это решение было принято на заседании совета, которое состоялось 28 августа 2018 года под председательством Михаила Полубояринова, на основании директивы правительства Российской Федерации, говорится в сообщении авиакомпании.

Виталий Савельев возглавил «Аэрофлот» 10 апреля 2009 года. «Аэрофлот» на тот момент был в глобальном плане компанией регионального уровня с пассажиропотоком 8,6 миллиона человек (с учетом двух дочерних компаний 11,1 миллиона человек). В международном рейтинге авиакомпаний «Аэрофлот» вместе с «дочками» занимал 68-ое место.

В 2010 году президент России поставил перед Виталием Савельевым задачу формирования первого в России полноценного авиационного холдинга. Государство передало под управление «Аэрофлота» ряд региональных авиакомпаний. С этих активов началось построение Группы «Аэрофлот». В итоге преобразований в нее вошли вторая на данный момент крупнейшая авиакомпания страны «Россия» (основанная на базе региональной авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга, «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний»), низкобюджетная авиакомпания «Победа» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» (создана на базе авиаперевозчиков «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа»).

В сообщении отмечается, что настоящим прорывом стало создание первого в истории России классического лоукостера — авиакомпании «Победа» в составе группы «Аэрофлот». Благодаря усилиям Виталия Савельева были приняты важные поправки в Воздушный кодекс РФ: введены невозвратные билеты, платный провоз багажа, возможность нанимать пилотов из иностранных государств, введение «черных списков» деструктивных авиапассажиров. Именно эти изменения позволили гармонизировать российское воздушное законодательство и сделали возможным развитие лоукост-перевозок в России.

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» выполнила свой первый рейс 1 декабря 2014 года. Она оказала колоссальное влияние на доступность авиаперелетов для жителей страны: за первые два года ее работы более миллиона человек впервые смогли позволить себе путешествие на самолете. С начала полетов российский лоукостер перевез уже более 15 миллионов человек.

В 2011 году Виталий Савельев представил президенту Российской Федерации Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. Главной задачей стало возвращение в число крупнейших авиакомпаний мира, в элиту мировой гражданской авиации. К 2025 году группа «Аэрофлот» должна была войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов.

Эти цели были выполнены с существенным опережением. Уже в 2017 году «Аэрофлот» официально вошел в глобальный топ-20 и европейский топ-5 (среди традиционных перевозчиков). В 2018 году устойчивые позиции российского авиахолдинга в двадцатке сильнейших подтвердили два ключевых отраслевых издания — Flight Airline Business и Air Transport World.

Пассажиропоток «Аэрофлота» многократно возрос — с 8,6 миллиона человек в 2009 году до 32,8 миллиона человек в 2017 году. С учетом дочерних авиакомпаний, в качестве группы, за прошедший год перевезено 50,1 миллиона человек — рекордный показатель новейшего времени.

Сегодня бренд «Аэрофлота» второй год подряд признается самым узнаваемым среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего международного агентства по оценке брендов Brand Finance. Стоимость бренда «Аэрофлота» стабильно растет и на сегодня составляет 1 миллиард 429 миллиона долларов.

«Аэрофлот» — признанный премиальный перевозчик. Качество его сервиса отмечено рейтингами «четыре звезды» британского агентства Skytrax и «пять звезд» американской ассоциации APEX. «Аэрофлот» является лауреатом самых престижных международных премий: он семь раз признавался «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» по версии Skytrax, дважды — «Любимой иностранной авиакомпанией в Китае» по версии Flyer Award. Ведущий российский перевозчик был назван «Лидирующим авиационным брендом мира» по результатам вручения «туристического Оскара» WorldTravel Awards 2017.

При Виталии Савельеве «Аэрофлот» стал крупнейшим эксплуатантом современной российской авиатехники. В парке компании — 50 самолетов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка еще 50 самолетов данного типа и 50 лайнеров МС-21. Кроме этого «Аэрофлот» рассматривает возможность дополнительного увеличения парка самолетами отечественного производства.

«Аэрофлот» намерен укреплять свои позиции в статусе глобального лидера. Виталий Савельев и менеджмент компании подготовили обновленную Стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2023 года, которая будет в ближайшее время представлена президенту России Владимиру Путину.