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18:17, 22 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение произошло у побережья Курильских островов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Oleksii Mach / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 22 июля, в 19:10 по местному времени (11:10 мск). Их магнитуда достигала 4,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением с вероятностью небольших повреждений рядом с эпицентром.

Эпицентр явления находился в 78 километрах к северо-востоку от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 60 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее в тот же день мощное землетрясение произошло в Индонезии. Подземные толчки зафиксировали в 11:18 по местному времени (07:18 мск). Эпицентр явления находился на севере острова Суматра, в 55 километрах к юго-западу от города Лангса, население которого составляет около 54 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших при этом не поступала.

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