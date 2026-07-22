Россиян начали усиленно кормить бананами

Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта бананов в Россию почти на четверть

С начала 2026 года по 19 июля Россия импортировала 859,1 тысячи тонн бананов, что почти на четверть (23,8 процента) больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» рассказали в Россельхознадзоре, сообщает «Интерфакс».

Основным поставщиком продукта остался Эквадор, откуда в Россию завезли 835 тысяч тонн, что на 19,1 процента больше, чем в прошлом году.

При этом в мае глава ведомства Сергей Данкверт утверждал, что российская сторона не удовлетворена гарантиями эквадорских коллег по безопасности бананов. Тогда Москва просила латиноамериканскую республику систематизировать производителей и поставщиков, чтобы ей не приходилось контролировать порядка двух тысяч компаний.

В марте в России вступил ГОСТ на бананы, касающийся свежих фруктов, которые в дальнейшем будут продаваться в магазинах. Он предусматривает поставки только бананов зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они могли дозревать до потребительской спелости уже на складах и в других специально отведенных местах. Нормативы носят рекомендательный характер.