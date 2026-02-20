В России появится ГОСТ на бананы

РИА Новости: Бананы по ГОСТу должны будут иметь легкий огуречный аромат

В России впервые появится ГОСТ на бананы, он вступит в силу в марте. Об этом со ссылкой на документ Росстандарта сообщает РИА Новости.

Норматив коснется свежих фруктов, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах, а при ввозе в Россию проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Согласно ГОСТу бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, дозревая до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных местах. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. В целом в ней должно быть не менее трех бананов, каждый длиной минимум 14 сантиметров. Правилами предусмотрено, что фрукты будут иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.

ГОСТ носит рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей, указывает агентство.

Ранее также сообщалось о разработке ГОСТа на шаурму. Согласно актуальным данным, его утверждение ожидается в конце 2026 года.