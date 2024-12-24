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08:41, 24 декабря 2024Экономика

В России появится ГОСТ на шаурму

Глава Роскачества Протасов: в РФ в 2025 году вступит в силу ГОСТ на шаурму
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ГОСТ на шаурму будет утвержден и вступит в силу в России в 2025 году. Об этом со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова сообщает ТАСС.

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — рассказал в интервью агентству глава системы мониторинга качества. Он уточнил, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

Отмечается, что Роскачество планирует повторные исследования шаурмы — при исследовании товара в апреле 2024 года организация обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии в 27 из 29 образцов.

Ранее о разработке проекта ГОСТа на шаурму, как продукции повышенного эпидемиологического риска, писали «Известия». «Рынок не обелен, много игроков пользуются плохими продуктами, ускорены процессы, потому что нет контроля», — в беседе с Business FM описывал текущую ситуацию основатель стритфуд-сети «Vлаvаше» Павел Крупин. По его словам, на небольших точках соблюдать стандарт не получится.

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