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19:00, 3 июля 2026Россия

Объявлено о появлении в зоне СВО элитного украинского подразделения

МО: ВС России нанесли удар по элитной бригаде охраны Генштаба ВСУ в зоне СВО
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) появилось элитное украинское подразделение — бригада охраны Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Министерства обороны России о ситуации в зоне СВО за неделю с 27 июня по 3 июля.

Как объявили в оборонном ведомстве, бригада была замечена в районе действия российской группировки войск «Запад». Бойцы соединения нанесли по элитному подразделению удар. Какие средства были задействованы при атаке украинской бригады, не уточняется. Потери бригады охраны Генштаба после появления на поле боя неизвестны.

За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны

Министерство обороны России

Ранее российские бойцы уже давали бой этому подразделению. Столкновение произошло на харьковском направлении СВО.

Из открытых источников известно, что для службы в этом подразделении нужно иметь идеально чистую биографию и отвечать строгим антропометрическим требованиям (например, иметь рост не менее 175 сантиметров) и иметь отличную физическую подготовку.

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