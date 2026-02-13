Реклама

Россия
19:30, 13 февраля 2026Россия

Российские войска вступили в бой с элитным подразделением Генштаба ВСУ

ВС России атаковали элитное подразделение Генштаба ВСУ в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска вступили в бой с элитным подразделением Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из отчета Министерства обороны России о ходе специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в оборонном ведомстве, в зоне СВО Вооруженные силы (ВС) России атаковали бригаду охраны украинского Генштаба, которая среди прочего отвечает за безопасность высших офицеров. Бой произошел на харьковском направлении спецоперации. В прежних сообщениях Минобороны говорилось, что на этом направлении действует 101-я отдельная бригада охраны Генштаба. Предположительно, и в сообщении от 13 февраля говорится о ней.

Из открытых источников известно, что для службы в этом подразделении нужно иметь идеально чистую биографию и отвечать строгим антропометрическим требованиям (например, иметь рост не менее 175 сантиметров) и иметь отличную физическую подготовку.

Кроме бригады охраны Генштаба ВСУ российские войска ударили и по другим элитным частям противника — бригаде морпехов и егерским бригадам.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских войск технику с дурной славой — реактивную систему залпового огня Vampire.

