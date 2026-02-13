Российские войска в зоне СВО уничтожили имеющую дурную славу РСЗО Vampire

Украина бросила против российских войск в зоне спецоперации военную технику с дурной славой — реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Это следует из недельного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, с этим вооружением встретились бойцы группировки войск «Север», сражающиеся в Сумской и Харьковской областях. Российские военнослужащие нанесли по боевой машине РСЗО удар и уничтожили ее. Кроме нее Вооруженным силам России удалось уничтожить две станции радиоэлектронной борьбы, 12 орудий полевой артиллерии и 81 украинский автомобиль.

РСЗО Vampire имеет дурную славу, так как она является вооружением, из которого Украина часто бьет по российскому приграничью. В результате ударов Vampire пострадали множество гражданских лиц, а нескольких — в том числе детей — спасти не удалось.

Ранее стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по Волгоградской области.