Россия
09:05, 13 февраля 2026Россия

Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

Военэксперт Трутце заявил, что в ракетном ударе ВСУ по России есть странности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В попытке ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волгоградской области есть странности. Об этом заявил российский военный эксперт Антон Трутце, его слова приводит MK.RU.

По словам военного эксперта, ему неизвестно о какой-либо ракете ВСУ, которая была бы способна преодолеть расстояние в 600 километров, чтобы долететь до указанного региона. Он не исключил вероятность того, что Украина могла кустарным способом модифицировать одну из советских ракет Х-55, или получить некий новый образец ракеты от стран Запада.

«Давайте исходить из фактов. Зафиксирована ракетная атака на дальности порядка 600 километров. Это автоматически выводит нас за рамки всех известных образцов, которые есть у противника. ATACMS — 300 километров, Storm Shadow — 250, "Нептун" — 280», — порассуждал он.

При этом 12 февраля Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили несколько украинских ракет «Фламинго». Этот снаряд анонсировался как новейшая украинская ракета, однако канал «Два майора» предполагал, что за этот снаряд могут выдавать британские ракеты FP-5. Считается, что дальность полета «Фламинго» может составлять от тысячи до трех тысяч километров.

