Отмечена важная деталь в применении Украиной новейших ракет против России

Сообщение Минобороны о перехвате ракет ВСУ «Фламинго» оказалось первым за СВО

Сообщение Министерства обороны (МО) России о перехвате новейших ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго» оказалось первым официальным за всю специальную военную операцию (СВО). Эту важную деталь в отчете оборонного ведомства отметили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

По информации портала, до 12 февраля Минобороны не упоминало перехват этих ракет в ежедневной сводке из зоны боевых действий. При этом в постах МО в Telegram ракеты ранее фигурировали в контексте уничтожения цеха, где проходила сборка этих боеприпасов. Отмечается, что для Киева попытка применения «Фламинго» была важна как отчет перед иностранными спонсорами, так как недавно Украина получила дополнительное финансирование.

Первое неофициальное сообщение об уничтожении «Фламинго» появилось еще в октябре 2025 года. Тогда военный блогер с позывным Воевода сообщил, что ракету сбили на скорости 600 километров в час. Он рассказал, что «Фламинго» оказалась довольно простой целью для российской системы противовоздушной обороны — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук».

«Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, однако канал «Два майора» предположил, что за этот снаряд могут выдавать британские ракеты FP-5.