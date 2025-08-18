Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:15, 18 августа 2025Наука и техника

В России указали на ложь Украины о выпуске собственной баллистической ракеты

Украина выдает британскую FP-5 за ракету собственного производства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com

Российский Telegram-канал «Два майора» указал на ложь Украины о выпуске собственной баллистической ракеты дальностью 3000 километров. В публикации отмечается, что Киев выдает британский боеприпас FP-5 за свой.

«На самом деле ракету на Украине делает Milanion Group Ltd — частная компания, зарегистрированная в Великобритании (где также ранее носила название Milanion Limited). Компания выпускает ракету FP-5, которую Украина выдает за свою», — заявил автор.

Он отметил, что Лондон не хочет мира и не захочет его на переговорах в Вашингтоне.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». По словам Лукацкого, ракета может преодолевать расстояние в три тысячи километров. Он сообщил, что ракету производят на Украине. Фотограф утверждает, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

    Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

    Украинские военные по ошибке отправили солдат на российские позиции

    Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

    Школьница грязно отомстила подсунувшему ей запрещенную еду мужчине

    Психолог рассказал о быстрых способах справиться с тревожностью

    Турист на байке задавил женщину в Таиланде, был жестоко избит местными и попал на видео

    Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости