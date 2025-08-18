Интернет и СМИ
00:17, 18 августа 2025

Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго»

Фотограф AP Ефрем Лукацкий опубликовал первый кадр украинской ракеты «Фламинго»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Кадр он выложил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Лукацкого, ракета может преодолевать расстояние в три тысячи километров. Он сообщил, что ракету производят на Украине. Фотограф утверждает, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство.

Фотограф добавил, что сделал фотографию «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний Украины.

Ранее министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Удар по цели нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

