Дандыкин: Сдача позиций ВСУ происходит не из-за нехватки оружия, а из-за ВС РФ

Сдача позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит не из-за нехватки оружия, а из-за умений и профессионализма Вооруженных сил (ВС) России, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о запасах техники у ВСУ.

«Беспилотников им точно хватает. Им поставляют и сами где-то делают. Это легче им, чем ракеты создавать. А в остальном они просто все время жалуются, что им чего-то не хватает», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что ВС России уничтожают военные аэродромы. Поэтому то, чего ВСУ действительно не хватает, — это авиация, добавил он.

«Стрелкового оружия им хватает. Артиллерия работает. Танков стало меньше. Но враг все равно оказывает сопротивление. Поэтому сдача их позиций — это не от того, что им чего-то не хватает, а от того, что наши работают более профессионально и с большим мужеством», — заключил Дандыкин.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Удар по цели был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

