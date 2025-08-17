Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 17 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

Дандыкин: Сдача позиций ВСУ происходит не из-за нехватки оружия, а из-за ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сдача позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит не из-за нехватки оружия, а из-за умений и профессионализма Вооруженных сил (ВС) России, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о запасах техники у ВСУ.

«Беспилотников им точно хватает. Им поставляют и сами где-то делают. Это легче им, чем ракеты создавать. А в остальном они просто все время жалуются, что им чего-то не хватает», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что ВС России уничтожают военные аэродромы. Поэтому то, чего ВСУ действительно не хватает, — это авиация, добавил он.

«Стрелкового оружия им хватает. Артиллерия работает. Танков стало меньше. Но враг все равно оказывает сопротивление. Поэтому сдача их позиций — это не от того, что им чего-то не хватает, а от того, что наши работают более профессионально и с большим мужеством», — заключил Дандыкин.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Удар по цели был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

    Умер звезда «Звездных войн» и «Супермена»

    Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров»

    Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

    Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

    Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

    В Сербии оценили возможность ввода чрезвычайного положения на фоне протестов

    Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

    Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппаратов жизнеобеспечения

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости