Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

Военблогер с позывным Воевода: ВС РФ уничтожили крылатую ракету ВСУ «Фламинго»

Вооруженные силы России (ВС) впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Об этом стало известно из публикации военблогера с позывным Воевода в Telegram.

Как объявил Воевода, ракета летела на скорости в 600 километров в час. Военблогер рассказал, что «Фламинго» оказалась простой целью для российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук». При этом, блогер подчеркнул, что если такие ракеты будут производиться в больших количествах, это доставит российским военным дискомфорт. «Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», — заявил он.

Где именно была сбита ракета, не уточняется. Официальных сообщений Министерства обороны, которые подтвердили бы факт первого уничтожения такой ракеты, не поступало.

Ранее командир седьмой штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения спецоперации Александр Бородай заявил, что украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО. По его мнению, российским военным дают преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны.