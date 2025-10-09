Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 9 октября 2025Россия

Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

Военблогер с позывным Воевода: ВС РФ уничтожили крылатую ракету ВСУ «Фламинго»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы России (ВС) впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Об этом стало известно из публикации военблогера с позывным Воевода в Telegram.

Как объявил Воевода, ракета летела на скорости в 600 километров в час. Военблогер рассказал, что «Фламинго» оказалась простой целью для российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук». При этом, блогер подчеркнул, что если такие ракеты будут производиться в больших количествах, это доставит российским военным дискомфорт. «Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», — заявил он.

Где именно была сбита ракета, не уточняется. Официальных сообщений Министерства обороны, которые подтвердили бы факт первого уничтожения такой ракеты, не поступало.

Ранее командир седьмой штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения спецоперации Александр Бородай заявил, что украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО. По его мнению, российским военным дают преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Предсказано будущее цен на жилье в Москве

    Польша заподозрила сотрудника ЗАГСа в шпионаже в пользу России

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости