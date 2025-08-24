Бородай: Ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО

Украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО, российским военным дает преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны, заявил ТАСС депутат Госдумы, командир седьмой штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

«Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано», — сказал он. Бородай добавил, что эта ракета не будет использоваться в непосредственной зоне боевых действий.

В августе фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской ракеты «Фламинго». Журнал Military Watch Magazine рассказал, что Киеву нужны ракеты «Фламинго» с дальностью применения 3000 километров и боевой частью массой 1000 килограммов для ударов в глубокий тыл России.