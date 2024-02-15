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13:06, 15 февраля 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

МО: средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Снаряды сбили около 12:30. В ведомстве не привели других данных о попытке атаки.

В Белгороде и Белгородском районе в это же время запустили сигнал ракетной опасности. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или же спуститься в укрытие тем, кто находиться на улице.

Впоследствии в сети стали появляться данные о пострадавших при обстреле Белгорода и его окресностей. Так, сообщалось, что травмы получили 19 человек. Спасти, по предварительной информации не удалось шесть человек, среди них — грудной ребенок. Сообщения об этом власти официально не комментировали.

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      Анастасия Шейкина
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