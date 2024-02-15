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12:58, 15 февраля 2024Россия

Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Shot: число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до шести
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду выросло до шести. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, скончались двое раненых мужчин, на которых при входе в торговый центр упал обломок ракеты.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до десяти. Их состояние не уточняется.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находиться на улице, спуститься в укрытия.

Несколько минут спустя появились первые сообщения о пострадавших и погибших в результате обстрела. Также стало известно, что из-за атаки ВСУ поврежден торговый центр на Харгоре и дома в частном секторе. Помимо этого зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

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      Константин Лысяков
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