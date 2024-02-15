Появилась информация о разрушениях после ракетной атаки ВСУ по Белгороду

Нанесен ракетный удар по торговому центру в Белгороде, погибли 4 человека

После ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду повреждены торговый центр на Харгоре и дома в частном секторе. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, также зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

Ранее стало известно, что при ракетном ударе по Белгороду пострадали семь человек, еще четверых спасти не смогли. В свою очередь, Baza сообщила о 10 пострадавших. Их состояние не уточняется. Власти эту информацию не комментировали

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находиться на улице, спуститься в укрытия.