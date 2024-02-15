Четыре человека погибли при обстреле Белгорода со стороны Украины

«112»: четыре человека погибли при обстреле Белгорода, еще семь пострадали

Четыре человека погибли при обстреле Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Еще семь человек пострадали, пишет канал. Сведений о характере полученных ими травм, а также иных подробностей атаки не приводится.

Перед этим глава региона Вячеслав Гладков объявил в Белгородском районе области ракетную опасность.

14 февраля один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшая россиянка находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.