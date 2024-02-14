Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского округа Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в областной больнице, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.

Ночью 14 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Днем ранее ВСУ атаковали село Вязовое в Белгородской области.