При обстреле ВСУ Белгородской области пострадала женщина
Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валуйского округа Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».
Он рассказал, что пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в областной больнице, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
Ночью 14 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Днем ранее ВСУ атаковали село Вязовое в Белгородской области.