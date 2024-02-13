Российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Мэрия Белгорода: ВСУ обстреливают село Вязовое Краснояружского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Краснояружский район, с. Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении властей.

Во вторник, 13 февраля, в небе над Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила беспилотник. Помимо этого, Украина пыталась атаковать Курскую область — там в Суджанском районе объявили ракетную опасность.

В октябре 2022 года в приграничных регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.