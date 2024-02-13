Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: над Белгородской областью система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была зафиксирована в 11:30 по московскому времени. Украина пыталась использовать дрон самолетного типа, но ПВО уничтожила беспилотник.

Российские военные оценили попытку атаки со стороны ВСУ как акт терроризма.

Также ранее сегодня, 13 февраля, ВСУ обстреляли российский регион и повредили линию электропередачи.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.