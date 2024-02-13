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11:52, 13 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли российский регион и повредили линию электропередачи

Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли хутор Олешня и повредили ЛЭП

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Олешня Суджанского района Курской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава Курской области отметил, что при обстреле также были повреждены несколько жилых домов и легковых автомобилей. Он добавил, что приступить к ремонту ЛЭП энергетики пока не могут.

«К восстановлению энергоснабжения приступят, как только будет безопасно. Всем собственникам окажем необходимую помощь в ремонте», — рассказал Старовойт.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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