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12:21, 13 февраля 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Суджанском районе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал Старовойт.

Ранее глава Курской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня Суджанского района. Местные жители не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей.

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      Константин Лысяков
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