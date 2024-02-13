В российском регионе объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Суджанском районе

В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал Старовойт.

Ранее глава Курской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня Суджанского района. Местные жители не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей.

31 января президент России Владимир Путин заявил о намерении отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов. Помимо этого, в июне 2023 года глава государства допустил создание на территории Украины «санитарной зоны», если Киев продолжит наносить удары по приграничным территориям