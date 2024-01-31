Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении от границ РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) страны будут отодвигать демилитаризованную зону на Украине. По словам главы государства, она должна проходить на таком удалении от границ России, которое обезопасит территорию государства от обстрелов.

«Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имею в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — объяснил российский лидер.

Он заверил, что российские войска уже занимаются переносом демилитаризованной зоны подальше от жизненно важных российских населенных пунктов.

Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все Владимир Путин президент России

Путин допускал создание «санитарной зоны» на Украине из-за «прилетов» по России

В июне 2023 года во время встречи с военкорами российский лидер заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». Главы государства допустил, что она может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям.

Путин добавил, что целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас».

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Президент России отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что для достижения наибольшего защитного эффекта демилитаризированная зона должна проходить по границам украинского Львова. Он объяснил это дальностью работы вооружений, поставляемых Киеву Западом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента, объяснил, что «санитарная зона» поможет отодвинуть дальнобойные орудия Украины на безопасное расстояние и защитить мирные объекты на российской территории.

Он также отметил, что ширина и границы предполагаемой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия ВСУ. «Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — отметил Песков.

Украину обвинили в использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России

В начале января Песков обратил внимание, что по территории России и ее гражданским объектам наносятся удары с помощью западного оружия. В качестве примера он привел атаку на Белгород в канун Нового года.

«Постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Давайте не забывать об этом», — призвал он.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Вооруженные силы страны сделают все для устранения угрозы обстрелов городов со стороны Украины.

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Председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предостерег, что использование украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по территории России приведет к прямому противостоянию Москвы и Запада.

При этом президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Он предположил, что нанесение ударов ВСУ западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — подчеркнул Карис.

В ответ на это сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком.