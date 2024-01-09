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12:17, 9 января 2024Россия

Песков напомнил об участии западного оружия в ударах по России

Песков призвал не забывать, что удары по РФ наносятся с помощью оружия Запада

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Удары по территории России и гражданским объектам наносятся с помощью западного оружия. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года, постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Давайте не забывать об этом», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российские военнослужащие сделают все для устранения угрозы обстрелов городов со стороны Украины.

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«Режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, (...) где нет военных объектов», — добавил пресс-секретарь.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

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      Никита Абрамов
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