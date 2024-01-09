Песков напомнил об участии западного оружия в ударах по России

Песков призвал не забывать, что удары по РФ наносятся с помощью оружия Запада

Удары по территории России и гражданским объектам наносятся с помощью западного оружия. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года, постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Давайте не забывать об этом», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российские военнослужащие сделают все для устранения угрозы обстрелов городов со стороны Украины.

«Режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, (...) где нет военных объектов», — добавил пресс-секретарь.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.