В Кремле объяснили слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

Песков заявил, что «санитарная зона» поможет отодвинуть дальнобойные орудия Украины

«Санитарная зона», создание которой допустил президент Владимир Путин, поможет отодвинуть дальнобойные орудия Украины на безопасное расстояние и защитить мирные объекты на российской территории. Такое объяснение дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, с подконтрольных Киеву территорий обстреливаются объекты социальной инфраструктуры, жилые дома и мирные граждане. При этом Запад поставляет на Украину все более сложное и дальнобойное вооружение. «Придется, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, с тем чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал Песков.