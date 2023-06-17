Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 17 июня 2023Россия

В Кремле рассказали о возможных границах «санитарной зоны» на Украине

Дмитрий Песков: границы «санитарной зоны» на Украине зависят от дальности оружия ВСУ

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Ширина и границы «санитарной зоны» на Украине зависят от дальнобойности оружия Вооруженных сил Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения Украиной ударов по территории России, между двумя государствами может быть создан «санитарный кордон», который защитит россиян от обстрелов.

«Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — высказался о создании такой зоны представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
    В Кремле рассказали о возможных границах «санитарной зоны» на Украине
    Стало известно о перекрытиях на МКАД
    В Госдуме анонсировали принятие закона об изменении правил выдачи кредитов
    Землетрясение разрушило несколько зданий во Франции
    В Совфеде рассказали о наказании для компаний за утечку данных россиян
    Москвичей предупредили о дождях
    Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
    Историк рассказал о самом популярном советском мороженом
    ВСУ обстреляли приграничное российское село и нарушили электроснабжение
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.