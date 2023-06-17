В Кремле рассказали о возможных границах «санитарной зоны» на Украине

Дмитрий Песков: границы «санитарной зоны» на Украине зависят от дальности оружия ВСУ

Ширина и границы «санитарной зоны» на Украине зависят от дальнобойности оружия Вооруженных сил Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения Украиной ударов по территории России, между двумя государствами может быть создан «санитарный кордон», который защитит россиян от обстрелов.

«Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — высказался о создании такой зоны представитель Кремля.