США высказались об атаках Украины по территории России

Координатор Белого дома Кирби заявил, что США против атак Украины вглубь России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США против ударов Украины по территории России. Слова политика приводит РИА Новости.

По словам Кирби, Соединенные Штаты хотят избежать третьей мировой войны, именно поэтому выступают против ударов ВСУ вглубь РФ. Он также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострен.

Также координатор Белого дома заявил об уверенности США в том, что Украина не станет использовать для ударов по территории России самолеты американского производства F-16, которые планируется передать ей в качестве военной помощи.

Ранее американский президент Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые ранее Вашингтон категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала спецоперации. Также была названа общая сумма, на которую Соединенные Штаты оказали Киеву помощь за все время, что Джо Байден находится на посту президента.

