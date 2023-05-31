Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала спецоперации

США предоставили Киеву военную помощь почти на 38 миллиардов долларов с начала СВО

Как заявили в Пентагоне, объем военной помощи, предоставленной США Украине с начала специальной военной операции, составила 37,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом совокупный объем военной помощи Соединенных Штатов Украине за время президентства Джо Байдена составил 38,3 миллиарда долларов. Также в американском оборонном ведомстве отметили, что последний пакет военной помощи Киеву составит 300 миллионов долларов.

Ранее Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые ранее Вашингтон категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, в свою очередь, выразил уверенность в получении Киевом истребителей Eurofighter. Он подчеркнул, что для Украины нет ничего нереалистичного.