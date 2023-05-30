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13:27, 30 мая 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили уверенность в получении истребителей Eurofighter

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что верит в получение Киевом истребителей Eurofighter

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев подтвердил уверенность в получении истребителей Eurofighter. Об этом дипломат заявил в интервью немецкому телеканалу RTL.

«Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов», — сказал Макеев.

Посол Украины в ФРГ также добавил, что верит в поставку истребителей, поскольку «во всех столицах Европы и США понимают, что Украине нужна эта поддержка».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходима поставка примерно 120 истребителей, большую часть из которых должны составить американские F-16.

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    Алевтина Запольская
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