На Украине подтвердили уверенность в получении истребителей Eurofighter

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что верит в получение Киевом истребителей Eurofighter

Посол Украины в Германии Алексей Макеев подтвердил уверенность в получении истребителей Eurofighter. Об этом дипломат заявил в интервью немецкому телеканалу RTL.

«Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов», — сказал Макеев.

Посол Украины в ФРГ также добавил, что верит в поставку истребителей, поскольку «во всех столицах Европы и США понимают, что Украине нужна эта поддержка».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходима поставка примерно 120 истребителей, большую часть из которых должны составить американские F-16.

