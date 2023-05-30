На Украине назвали необходимое количество западных истребителей

Глава Минобороны Украины Резников: Киев нуждается в примерно 120 западных истребителях

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал необходимое количество западных истребителей. По его словам, Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин», — заявил Резников в интервью медиагруппе Funke. Он подчеркнул, что важным подспорьем для Киева стали бы Eurofighter и шведские Gripen, а также также выразил надежду на то, что Киев получит германские Eurofighter и Tornado.