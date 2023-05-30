Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:18, 30 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвали необходимое количество западных истребителей

Глава Минобороны Украины Резников: Киев нуждается в примерно 120 западных истребителях
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Heiko Becker / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал необходимое количество западных истребителей. По его словам, Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин», — заявил Резников в интервью медиагруппе Funke. Он подчеркнул, что важным подспорьем для Киева стали бы Eurofighter и шведские Gripen, а также также выразил надежду на то, что Киев получит германские Eurofighter и Tornado.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россияне втайне от жен уезжают на СВО. Почему они не говорят о своем решении семьям?
    В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления
    В Минобороны Украины пообещали не нападать на российскую территорию
    На Украине назвали необходимое количество западных истребителей
    Россиян предупредили об уголовном наказании за сорванную сирень
    Стриптизерши в США устроили забастовку и вступили в профсоюз
    Adobe бесплатно продлила лицензии российским пользователям
    Названо число российских компаний с уехавшими сотрудниками
    Телеведущая Довлатова поделилась личными методами воспитания детей
    Стало известно о возможных покупателях активов Decathlon в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.