На Украине назвали необходимое количество F-16 для превосходства в воздухе

Командующий ВВС Украины: для превосходства в воздухе ВСУ нужно 3-4 эскадрильи F-16

Украине требуется по крайней мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц для завоевания превосходства в воздухе на конкретном направлении. Такое количество назвал начальник авиации командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины бригадный генерал Сергей Голубцов, его слова передает издание «Украинская правда» («УП»).

При этом он отметил, что Киев получил достаточно мощную помощь от западных партнеров, в том числе радиолокационные станции обнаружения и зенитные ракетные комплексы. В связи с этим Голубцов выразил мнение, что у России нет «преимущества в воздухе как такового, тактического или оперативного».

Украинский генерал также прокомментировал, насколько сложно скрыть истребители на территории страны. По его словам, в данном вопросе необходим комплексный подход, включающий маскировку и рассредоточение самолетов, а также их перемещение с одного аэродрома на другой.

Ранее экс-генерал Вооруженных сил Франции Жан-Бернар Пинатель заявил, что поставки истребителей не сыграют большой роли, ведь для подготовки грамотного и профессионального пилота, способного раскрыть все возможности этого самолета, потребуется до нескольких лет.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».