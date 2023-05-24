Во Франции передачу истребителей F-16 связали с потерей ВСУ Артемовска

Экс-генерал Пинатель: передача F-16 является попыткой скрыть ущерб от потери Артемовска

Решение позволить союзникам Вашингтона реэкспорт и передачу многоцелевых истребителей F-16 Украине со стороны США было попыткой замаскировать и скрыть репутационный ущерб Вооруженных сил Украины (ВСУ) от потери Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил экс-генерал Вооруженных сил Франции Жан-Бернар Пинатель в статье для издания Le Dialogue.

«[Потеря Артемовска] может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи», — объяснил свой тезис бывший военачальник.

Вместе с тем Пинатель отметил, что поставки истребителей не сыграют большой роли, ведь для подготовки грамотного и профессионального пилота, способного раскрыть все возможности этого самолета, потребуется до нескольких лет.

«[Самолеты] не смогут служить Украине для завоевания превосходства в воздухе в течение нескольких лет, потому что уметь летать на истребителе — это одно, а воевать на нем — другое. Опытный украинский пилот МиГа может приобрести "сознательную компетенцию" на F-16 за год. Но переход к "бессознательной компетентности", то есть к способности рефлекторно бороться со стрессом, займет несколько лет», — резюмировал он.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 Киеву планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева. «Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.