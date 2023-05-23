В Пентагоне высказались о цели поставок Украине истребителей F-16

Пентагон: поставляемые Украине F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер высказался о цели поставок Украине истребителей F-16. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поставки F-16 Киеву планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева. «Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.

Райдер также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают на начало обучения украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.