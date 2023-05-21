Байден пообещал подготовить украинских пилотов к работе с F-16

Байден пообещал Зеленскому научить украинских пилотов управлять истребителями F-16

Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон и союзники начнут подготовку украинских пилотов к работе с истребителями F-16. Об этом он заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

«Я сказал [Зеленскому], что США вместе с партнерами начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16», — сказал американский президент на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме.

Ранее советник командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев надеется на поставки западных партнеров, в том числе — на «несколько десятков» истребителей F-16. По его словам, F-16 будут передаваться подразделениями.

20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит истребители Украине и в каком количестве.