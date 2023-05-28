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19:19, 28 мая 2023Бывший СССР

На Украине рассказали об отборе пилотов для обучения на F-16

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что пилоты для обучения на F-16 уже отобраны
СюжетМинобороны:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Украинские пилоты, которые будут проходить обучение на истребителях F-16, уже отобраны. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

«Главное, что наши пилоты готовы, командование воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов», — сообщил Резников.

По его словам, также были выбраны механики, техники и инженеры, которые смогут заняться обслуживанием передаваемых Киеву самолетов. При этом непосредственно обучение специалистов начнется, когда «будут готовы технологично все условия», пояснил министр.

Ранее в мае Минобороны Украины заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов.

До этого, 21 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

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    Варвара Кошечкина
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