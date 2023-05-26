На Украине назвали требуемое количество истребителей F-16

Минобороны Украины: Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран

Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов. Такое количество самолетов на своей странице в Twitter назвало Министерство обороны Украины.

В сообщении сказано, что четыре эскадрильи F16 (48 самолетов — прим. «Ленты.ру») — как раз то, что нужно для выполнения поставленных задач.

Ранее в Киеве понадеялись на поставки «нескольких десятков» истребителей F-16. Советник командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат добавил, что в перспективе Украине хотелось бы полностью укомплектовать украинскую армию этими истребителями.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».