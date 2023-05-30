Байден допустил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Newsweek: президент США Байден допустил передачу Украине ракет ATACMS рано или поздно

Президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставлять которые ранее Вашингтон категорически отказывался из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России. Об этом сообщает Newsweek.

29 мая Байден на фоне новостей о российских ракетных ударах по Украине заявил, что «США будут делать все возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву все, что ему нужно». На вопрос журналистов о том, собирается ли Белый дом одобрять поставки дальнобойных ракет, Байден ответил, что этот вопрос еще находится на повестке дня, несмотря на отказы поставлять ракеты ранее.

15 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не изменяют своей позиции по поводу поставок Украине ракет большой дальности, в том числе оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.

Ранее в Минобороны Британии назвали цель поставок Украине высокоточных ракет. Глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что цель поставок Киеву оружия, в том числе высокоточных ракет, состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.

