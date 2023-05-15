США высказались о поставках Украине ракет большой дальности

В Белом доме заявили, что США все еще не планируют передавать Украине ракеты ATACMS

США не изменяют своей позиции по поводу поставок Украине ракет большой дальности, в том числе оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Об этом высказался координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его цитирует РИА Новости.

«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», — сообщил представитель Белого дома.

Издание Politico сообщало, что такое решение принято Соединенными Штатами на фоне передачи Киеву аналогичных британских ракет. При этом Вашингтон продолжит поставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику. По словам другого источника, Лондон выдвинул Киеву условие по применению ракет большой дальности: их можно применять только по целям на территории страны.

Ранее в Минобороны Британии назвали цель поставок Украине высокоточных ракет. Глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что цель поставок Киеву оружия, в том числе высокоточных ракет, состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.

